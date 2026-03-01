Un cittadino pugliese che vive e lavora a Martina Franca si trova attualmente ad Abu Dhabi durante un periodo di vacanza. Ha dichiarato di sentirsi bene, ma di essere comunque preoccupato. Il suo rientro in Italia è previsto nei prossimi giorni, mentre trascorre il tempo in relax nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Vive e lavora a Martina Franca, un lavoro che d’estate realizza le maggiori potenzialità. Questo è un periodo di vacanza e così il cittadino pugliese ha scelto Abu Dhabi per il relax. Poi ieri si sentivano rumori in cielo, nell’area del Golfo Persico. E il relax è finito. A breve distanza da lì c’è la guerra, ci sono i bombardamenti, Iran e IsraeleUsa si fronteggiano, con un bilancio di vittime civili e di distruzioni già molto pesante (anche un solo morto è un bilancio pesante, del resto). La guerra che, per gli italiani che si trovano per lavoro o vacanza nell’area del Golfo, significa anche difficoltà nel programmare il rientro. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha detto che l’Italia è pronta ad evacuare i nostri connazionali nell’area. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Un pugliese ad Abu Dhabi: “sto bene ma sono preoccupato” Rientro in Italia previsto nei prossimi giorni

Bremer a DAZN: «Sto bene, era previsto che facessi un’ora. In settimana sono stato un po’ in ansia ma abbiamo vinto ed è andata bene»di Redazione JuventusNews24Bremer a DAZN: «Sto bene, era previsto che facessi un’ora.

Conclusi i negoziati ad Abu Dhabi. Zelensky: "Sono stati costruttivi". Ma resta il nodo del DombassIl secondo round di negoziati sull'Ucraina ad Abu Dhabi si è concluso: lo riferiscono i rappresentati di Kiev e Mosca citati dai media internazionali.

Una raccolta di contenuti su Abu Dhabi

Discussioni sull' argomento Attacco Usa-Israele a Iran, turisti e passeggeri bloccati negli aeroporti; La Puglia golosa a Sanremo in attesa del gran finale del Festival; Ore di apprensione nel Golfo, tanti i pugliesi bloccati a Dubai; Prorogata la mostra Antonio Bernardini a Barletta: al centro il legame con il territorio pugliese.

ATTACCO ALL'IRAN, TRUMP: "L'OPERAZIONE E' UN SUCCESSO" | Droni in aeroporto e danni a Dubai e Abu Dhabi, stop ai voli leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/01/attacco-alliran-trump-morto-khamenei-uno-dei-piu-malvagi-della-storia-droni-a-d - facebook.com facebook

Voli cancellati, fino a quando e cosa fare Lo spazio aereo chiuso sopra Dubai, Abu Dhabi e Doha x.com