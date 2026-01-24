Conclusi i negoziati ad Abu Dhabi Zelensky | Sono stati costruttivi Ma resta il nodo del Dombass

Si sono conclusi ad Abu Dhabi i negoziati tra Ucraina e Russia, descritti come costruttivi dai rappresentanti di Kiev. Tuttavia, il nodo del Dombass rimane ancora irrisolto, evidenziando le sfide persistenti nel processo di pace. Entrambe le parti hanno evidenziato l'importanza di continuare il dialogo per trovare soluzioni durature, mantenendo un approccio pragmatico e rispettoso delle rispettive posizioni.

Il secondo round di negoziati sull'Ucraina ad Abu Dhabi si è concluso: lo riferiscono i rappresentati di Kiev e Mosca citati dai media internazionali. Zelensky: "Conversazioni costruttive" "La nostra delegazione ha presentato un rapporto, gli incontri negli Emirati Arabi si sono conclusi. Si è trattato del primo formato di questo tipo da parecchio tempo. Si è discusso molto ed è importante che le conversazioni siano state costruttive". Lo scrive Volodymyr Zelensky su X. "Le parti hanno concordato di riferire nelle capitali e di coordinare le ulteriori fasi con i leader. I rappresentanti militari hanno individuato un elenco di questioni per un possibile prossimo incontro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

