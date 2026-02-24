Nuovo murales in via Ponchielli | La distanza della luna di Culli Soroptimist prosegue Binar10

"La distanza della Luna", ispirato alle Le cosmicomiche di Italo Calvino è il nuovo murale realizzato da Sara Culli per il progetto Binar10 ideato da Soroptimist International Club Viareggio-Versilia che dal giugno 2019 contribuisce alla riqualificazione di un quartiere profondamente segnato dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009. Non solo un intervento di rigenerazione urbana ma soprattutto una nuova occasione per ricordare le 32 vittime del tragico incidente ferroviario, un omaggio alla loro memoria e un messaggio di resilienza rivolto a tutta la comunità. Attraverso l’arte del progetto Binar10 il quartiere è diventato luogo di riflessione, bellezza e condivisione e i murales dipinti lungo il muro di Via Ponchielli sono simbolo di speranza e di rinascita, un ponte tra memoria e futuro, tra cultura e identità cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

