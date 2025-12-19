Telecamere riattivate per parchi e strade Spesi 53mila euro

L’amministrazione comunale di Recanati, guidata dal sindaco Emanuele Pepa, ha investito 53 mila euro per riattivare le telecamere nei parchi e nelle strade della città. Un intervento volto a rafforzare la sicurezza e garantire un ambiente più protetto per cittadini e visitatori. La decisione sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel promuovere il benessere e la tranquillità della comunità recanatese.

La sicurezza è una priorità per l'amministrazione comunale recanatese guidata dal sindaco Emanuele Pepa. In questo quadro s'inserisce il ripristino di numerosi impianti di videosorveglianza, un intervento programmato che risponde anche alle sollecitazioni emerse nel corso degli incontri con i comitati di quartiere, le associazioni di categoria e le famiglie. Il Comune ha provveduto a riattivare le telecamere in diversi punti strategici, investendo complessivamente circa 53mila euro per gli interventi di messa in funzione e adeguamento degli impianti. "Siamo intervenuti con tempestività – spiega Pepa – ponendo il rafforzamento della sicurezza urbana al centro della nostra azione amministrativa.

