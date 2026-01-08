Parchi dal ministero un milione di euro per migliorare l' accoglienza

Il Ministero del Turismo ha annunciato che, nell’ambito del Fondo unico nazionale turismo, sono stati assegnati oltre un milione di euro ai parchi della Liguria. Questa cifra sarà destinata a interventi finalizzati a migliorare l’accoglienza e la ricettività turistica, contribuendo allo sviluppo sostenibile delle aree naturalistiche della regione. La decisione riflette l’impegno delle istituzioni nel valorizzare il patrimonio ambientale e promuovere il turismo responsabile.

"Questa mattina (8 gennaio 2026 ndr) abbiamo avuto la conferma dal Ministero del Turismo che oltre un milione di euro del Funt (Fondo unico nazionale turismo) sono stati assegnati e che andranno a favore dei parchi della Liguria per migliorarne in tanti aspetti la ricettività turistica. Ringrazio.

