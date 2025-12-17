Quasi mezzo chilo di erba nascosto in casa il cane Aron fiuta tutto e scatta l' arresto

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Partinico dopo che il cane antidroga Aron ha scoperto quasi mezzo chilo di marijuana nascosta in casa. L'intervento dei carabinieri ha portato al sequestro della droga e all'arresto per produzione e detenzione ai fini di spaccio.

Nascondeva quasi mezzo chilo di marijuana nella sua casa di Partinico, ma il fiuto del cane antidroga Aron non gli ha lasciato scampo: i carabinieri hanno infatti arrestato un uomo di 34 anni per produzione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.La perquisizione in casa dell'indagato è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Ricercato per tentato omicidio, trovato a casa del figlio (con un chilo e mezzo di erba)

Leggi anche: Scoperto con quasi un chilo di “erba” nascosto nello zaino: arrestato il pusher di viale Toschi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Marijuana, in mezzo alle plantazioni di erba quasi legale a Ketama

Lotta allo spaccio in centro. Lancia la droga e scappa, in tasca mezzo chilo di ’erba’ - Lancia un pacchetto di erba contro gli agenti, che lo stavano controllando, per distrarli e darsi alla fuga. ilrestodelcarlino.it

Fungo porcino da record trovato ad Atena Lucana: è quasi un chilo e mezzo - Ciro D'Agrosa ha infatti trovato, in un luogo rigorosamente segreto, un pregiato porcino di quasi un chilo e mezzo. ilmattino.it

Prato Nevoso in Piemonte adesso, guardate che spettacolo! Continua a nevicare, auto sommersa da quasi mezzo metro di neve fresca.. Foto di Irene #montagna #alpi #neve #pratonevoso #piemonte #inverno - facebook.com facebook

Spacciatore arrestato, trovato con le dosi pronte. Quasi mezzo chilo di droga x.com