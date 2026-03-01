Un casolare disabitato era stato trasformato in un deposito di cocaina

Gli agenti del commissariato di Caltagirone hanno arrestato un uomo in seguito al ritrovamento di una partita di cocaina all’interno di un casolare disabitato nel centro storico della città. La droga era stata nascosta in un’abitazione apparentemente disabitata, che era stata trasformata temporaneamente in un deposito. L’operazione ha portato all’arresto dell’individuo coinvolto.

Gli agenti del commissariato di Caltagirone hanno arrestato un uomo che aveva nascosto una partita di cocaina in un'abitazione apparentemente disabitata nel centro storico della città. Fonti investigative, infatti, avevano identificato quel casolare come luogo di stoccaggio della droga.

La raffineria di cocaina. Era in un casolare isolatoEmergono nuovi dettagli sull’operazione antidroga ad opera dei carabinieri della compagnia di Empoli che ha portato alla scoperta di una vera e...

Rieti, casolare trasformato in centrale della droga: arrestato un uomo che doveva già scontare una penaEseguito un arresto dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti.

Castelvittorio, casolare disabitato distrutto da un incendio nella notteCastelvittorio – Un casolare disabitato ormai da vent’anni, situato in via Garibaldi nel pieno centro storico di Castelvittorio sulle alture della Valle Nervia, è stato distrutto in parte da un ... ilsecoloxix.it

Banconote in un casolare abbandonato a Carbonara: è gialloSvariate banconote di diverso taglio sono state ritrovate dalla polizia all’interno di un casolare abbandonato e disabitato nel quartiere Carbonara, alla periferia di Bari. Il rinvenimento è avvenuto ... quotidianodipuglia.it

Il corpo, a quanto si apprende, si trovava in un casolare apparentemente disabitato - facebook.com facebook

Tassista rapinato da un cliente armato di fucile, arrestato un 26enne. Il giovane gli aveva chiesto di accompagnarlo in un casolare abbandonato #ANSA x.com