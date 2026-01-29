La raffineria di cocaina Era in un casolare isolato

I carabinieri di Empoli hanno scoperto una raffineria di cocaina nascosta in un casolare isolato a Fucecchio. Gli agenti sono entrati nel edificio e hanno trovato un laboratorio attrezzato per la produzione della droga. Ora gli investigatori cercano di capire da quanto tempo funzionava e chi c’era dietro. La scoperta si aggiunge alle recenti operazioni contro il traffico di droga nella zona.

Emergono nuovi dettagli sull' operazione antidroga ad opera dei carabinieri della compagnia di Empoli che ha portato alla scoperta di una vera e propria fabbrica di cocaina in un casolare isolato nel comune di Fucecchio. In manette sono finite quattro persone: un cittadino albanese di 53 anni e tre colombiani di 59, 58 e 22 anni, risultati clandestini sul territorio, con l'ipotesi di reato di detenzione, produzione e raffinazione di sostanza stupefacente. In particolare i militari avrebbero notato degli strani movimenti nei pressi dell'abitazione dell'uomo albanese decidendo di approfondire la situazione con la perquisizione dei locali di pertinenza della sua casa.

