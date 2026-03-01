Quest’anno ha segnato la fine delle carriere di diversi calciatori, che hanno annunciato il ritiro o hanno visto terminare il loro percorso professionale. Tra di loro ci sono atleti che hanno lasciato il calcio a causa di infortuni o scelte personali, chi ha deciso di dedicarsi ad altre attività e chi ha visto svanire le proprie opportunità in campo. La stagione si conclude con molti di loro pronti a voltare pagina.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La carriera di un calciatore, in particolare nel mondo dilettantistico e semi-professionale, si conclude spesso in modo inatteso e difficile. Non è raro che questa fase finale non comporti un vero e proprio addio, ma si caratterizzi invece per la mancanza di parole e di programmazione. Questo scenario è al centro della rubrica “Fuori Gioco. Dentro la Vita.” di TuttoCampo, dove calciatori e ex giocatori affrontano le emozioni e le domande più complesse legate alla fine della carriera sportiva. Nel calcio dilettantistico, la fine di una stagione può rappresentare una soglia dolorosa da attraversare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Un anno iniziato con speranze ma concluso con delusioni totali, dove tutto è andato storto.

Phil Collins, il dramma di una leggenda. “Tutto quello che poteva andare storto è andato storto”Londra, 23 gennaio 2026 – “Tutto quello che poteva andare storto è andato storto”: non usa giri di parole Phil Collins che racconta così il suo...

Phil Collins vive con un’infermiera 24 ore su 24: “Ho passato anni difficili, è andato tutto storto”Phil Collins racconta questi anni di problemi di salute: l'ex Genesis ha bisogno di assistenza 24 ore al giorno, ma spiega che le sue condizioni sono...

Tutto quello che riguarda anno iniziato

Discussioni sull' argomento Capodanno Cinese 2026: è iniziato l’anno del Cavallo di Fuoco (che cade solo ogni 60 anni); Le infinite notti: un anno senza sonno per Samantha Harvey, autrice di Orbital; Crisi Ucraina-Russia: tutto quello che c’è da sapere; Quattro anni di guerra. Storie di scienza dall’Ucraina all'Italia.

Pesavo 120 chili, ne ho persi 20 in un anno. Per uno con il mio lavoro è facile ingrassare, dopo tre stent coronarici ho iniziato la tirzepatide: parla lo chef Claudio ...Un anno e mezzo fa pesavo 110 chili, ho dovuto mettere tre stent coronarici. Mi sentivo sempre stanco, fuori forma. Parte da qui il racconto di Claudio Sadler, storico chef milanese, che in ... ilfattoquotidiano.it

Perché Sanremo è Sanremo. Avevo 5 o 6 anni quando ho iniziato a seguirlo. Più per attendere la serata finale, occasione sempre per incontrarsi con la famiglia e qualche amico, a casa nostra. Mamma ce lo consentiva ogni anno. Immancabile il companatico - facebook.com facebook