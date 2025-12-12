Misano World Circuit la Santa Monica Spa tra le 124 aziende a ricevere il premio L' Italia che compete

La Santa Monica Spa si distingue tra le 124 aziende premiate a Milano con il riconoscimento

La Santa Monica Spa è stata premiata a Milano nell’ambito del 67° evento Industria Felix, sesta edizione nazionale de “L’Italia che compete”. La società del Gruppo Financo, proprietaria di Misano World Circuit, è tra le 124 aziende italiane che hanno ricevuto il riconoscimento per le loro. Riminitoday.it

