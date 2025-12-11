Nuova Palestra dell’Istituto Tecnico Industriale Giovanni Battista Bosco Lucarelli | martedì l’inaugurazione

Martedì 16 dicembre alle ore 10 sarà inaugurata la nuova palestra dell’Istituto Tecnico Industriale “Giovanni Battista Bosco Lucarelli” di Benevento, situata in Viale San Lorenzo. L’evento segna un importante miglioramento delle strutture sportive dell’istituto, offrendo agli studenti un ambiente più moderno e funzionale per le attività fisiche e il benessere.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alle 10 di martedì 16 dicembre p.v. sarà inaugurata la nuova Palestra dell’Istituto Tecnico Industriale “Giovanni Battista Bosco Lucarelli” di Benevento al Viale San Lorenzo. Lo comunica Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento. Il nuovo edificio, realizzato con circa 800mila Euro su fondi del Pnrr, ha preso il posto di una precedente struttura, demolita, e sorge accanto al corpo di fabbrica principale dell’Istituto, ha una pianta rettangolare, avente il lato corto pari a 16,08mt., e lato maggiore pari a 25,68 mt.con copertura, prevista a tetto bifalda in legno lamellare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nuova Palestra dell’Istituto Tecnico Industriale “Giovanni Battista Bosco Lucarelli”: martedì l’inaugurazione

Gazzetta d'Alba. . La nuova palestra dei licei albesi è ufficialmente realtà. Ecco com'è andata l'inaugurazione. Servizio di Matteo Grasso - facebook.com Vai su Facebook

Nuova palestra per Istituto tecnico industriale Fermi di Ascoli - E' stata inaugurata oggi a seguito di lavori di riqualificazione a cura del Servizio Patrimonio ed Edilizia ... ansa.it scrive

Nuova palestra. Le perplessità dell’opposizione - "Sulla base delle misure che si leggono nella relazione tecnica, la struttura non può considerata una vera e propria palestra, bensì un locale polivalente, destinato a ospitare al massimo attività di ... Da lanazione.it