Zes Unica mille autorizzazioni in due anni | Sbarra annuncia l’estensione della misura alle Marche e all’Umbria

Luigi Sbarra annuncia che le Zone Economiche Speciali si estenderanno anche alle Marche e all’Umbria. Dopo due anni di autorizzazioni, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha confermato che il piano strategico si amplia, portando nuove opportunità alle regioni centrali. La decisione è stata presa durante la riunione della Cabina di regia a Palazzo Chigi, dove si è fatto il punto sui risultati ottenuti finora.

Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, ha presieduto questa mattina, nella Biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi, la riunione della Cabina di regia Zes, facendo il punto sui risultati raggiunti e annunciando l’estensione del Piano strategico alle regioni Marche e Umbria. Al centro dell’incontro l’aggiornamento del Piano strategico della Zes Unica, reso necessario dall’allargamento del perimetro alle due regioni in transizione, finora escluse dalla misura, e la comunicazione dei dati consolidati sull’andamento dello strumento. Autorizzazioni in crescita del 250%.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Le regioni Marche e Umbria hanno inviato una lettera alla vicecommissaria dell'UE Teresa Ribera, chiedendo un incontro per discutere la revisione delle rispettive carte aiuti a finalità.

La Campania si conferma protagonista dello sviluppo economico italiano, grazie alle politiche di Zes che hanno generato 16mila occupati.

