Made in Umbria la candidata all' Oscar Diane Lane ha scelto total look della Casa di Moda Cucinelli

18 dic 2025

Made in Umbria, la candidata all’Oscar Diane Lane ha scelto un total look della Casa di Moda Cucinelli. L’eleganza e l’artigianalità di questa eccellenza umbra si riflettono nella sua scelta, sottolineando l’importanza della moda italiana nel panorama internazionale. Un abbinamento che valorizza il talento e la tradizione di un territorio rinomato per la qualità e lo stile senza tempo.

La bravissima attrice americana Diane Lane - candidata come miglior attrice all'Oscar nel 2003 per il film "L'amore infedele - Unfaithful" - ha scelto anche lei di vestire l'eccellenza umbra nel campo della moda della Casa di Moda Cucinelli. Il suo outfit è stato interamente griffato dall'azienda. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

