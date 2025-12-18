Made in Umbria la candidata all' Oscar Diane Lane ha scelto total look della Casa di Moda Cucinelli

Made in Umbria, la candidata all’Oscar Diane Lane ha scelto un total look della Casa di Moda Cucinelli. L’eleganza e l’artigianalità di questa eccellenza umbra si riflettono nella sua scelta, sottolineando l’importanza della moda italiana nel panorama internazionale. Un abbinamento che valorizza il talento e la tradizione di un territorio rinomato per la qualità e lo stile senza tempo.

© Perugiatoday.it - Made in Umbria, la candidata all'Oscar Diane Lane ha scelto total look della Casa di Moda Cucinelli La bravissima attrice americana Diane Lane - candidata come miglior attrice all'Oscar nel 2003 per il film "L'amore infedele - Unfaithful" - ha scelto anche lei di vestire l'eccellenza umbra nel campo della moda della Casa di Moda Cucinelli. Il suo outfit è stato interamente griffato dall'azienda. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: A Brunello Cucinelli "l'Oscar mondiale della moda": premiato da Sharon Stone Leggi anche: Addio a Diane Ladd, tre volte candidata agli Oscar Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. A Lamberto Marcantonini il premio ‘AMBASCIATORE del MADE in UMBRIA’ Durante il GLOCAL ECONOMIC FORUM ESG89 – MADE in UMBRIA del 1 e 2 dicembre sui temi dell’internazionalizzazione e talenti digitali è stato assegnato a Lamberto Marcantoni - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.