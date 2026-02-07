Il Milan ha passato quattro giorni complicati, tra dubbi e incertezze, ma alla fine ha trovato la forza di reagire. La squadra ha mostrato carattere e ha dato una risposta chiara alle rivali in campionato, Inter e Napoli. Ora si aspetta una continuità che possa rafforzare la posizione in classifica.

Quattro giorni difficili, ma poi una ripresa, un rilancio e una risposta molto chiara. Una risposta al campionato e a Inter e Napoli. Il Milan si conferma dunque grande protagonista di campionato. Le brutte prestazioni e i pareggi con Genoa e Fiorentina sono solo un bruttissimo ricordo, per quanto abbastanza recente. A scacciare via le paure di un calo e di un ridimensionamento è stata in primis la vittoria sul campo del Como. Un successo fatto di cinismo, concretezza, determinazione e killer instict. E poi ci sono i singoli. Perché quelli, nel bene e nel male, fanno sempre e comunque la differenza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Il Milan ha scelto la sua strada

Approfondimenti su Milan Inter

Dopo la recente scelta di Flavio Ubirti nel programma Uomini e Donne, Martina Cardamone commenta la decisione, sottolineando se questa sia stata guidata più dalla testa o dal cuore.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Dal portiere numero 1 al mondo alla vita ritirata di Dida

Ultime notizie su Milan Inter

Argomenti discussi: Milan, Allegri ha scelto Kean. Messi torna in Argentina? Sogno Newell's per il 2027; Mateta come il primo Lukaku, Maignan un top al mondo: Milan, le idee chiare pagano anche sul mercato; Calciomercato Milan: Allegri ha scelto l'attaccante per giugno; ?? Disasi ha scelto il Milan: ora serve l’intesa col Chelsea.

Per Mateta è finita, Allegri ha scelto il bomber: Tare pesca in Serie ALe ultimissime notizie relative all'attacco del Milan. Il calciatore francese è ormai un ricordo lontano: ecco come sarà il reparto offensivo ... milanlive.it

Milan, Allegri ha scelto: ecco l’attaccante per i rossoneriFacendo riferimento ad una trattativa già avviata dal Milan, Allegri ha scelto proprio nelle ultime ore il suo nuovo attaccante. newsmondo.it

Arizala si presenta: «Milan Ho scelto l’Udinese per il progetto» facebook

Arizala si presenta: «Milan Ho scelto l’Udinese per il progetto» x.com