Umana, azienda specializzata nel settore sanitario, ha avviato i corsi dedicati agli autisti soccorritori. L'iniziativa coinvolge anche la Fondazione Catis e un'altra fondazione, con l'obiettivo di formare professionisti pronti a intervenire in situazioni di emergenza. I corsi sono rivolti a persone interessate a specializzarsi in questo ambito e prevedono sessioni pratiche e teoriche.

Umana, attraverso la propria area specialistica sanità, insieme a Fondazione Catis e Fondazione Aldini Valeriani, apre l’Academy per sessanta allievi autisti soccorritori di ambulanza (quindici per edizione), offrendo un percorso completamente finanziato e gratuito che combina formazione teorica e tirocinio pratico, con finalità assuntiva. L’Academy, giunta alla 19esima edizione, che dal 2023 ha formato oltre 150 autisti soccorritori qualificati, prevede 80 ore di lezioni in aula obbligatorie seguite da 38 ore di tirocinio in ambulanza. Sono previste quattro edizioni della Academy con partenza il 9 marzo, 7 aprile, 11 maggio e 8 giugno. I candidati ideali devono avere residenza o domicilio a Bologna e in provincia, patente B da almeno tre anni, disponibilità a lavorare su turni, anche nei weekend e nei festivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Umana, al via i corsi per autisti soccorritori

