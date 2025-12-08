Autisti soccorritori del 118 il Pd presenta esposti sulla selezione

Messinatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il partito democratico della Sicilia ha depositato un esposto nelle procure della Repubblica dei nove capoluoghi di provincia dell’isola, anche Messina dunque, sulla selezione degli autisti soccorritori del 118, un bando da circa 15 milioni di euro, con 759.530 euro di ricavi previsti per la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Assunzione autisti del 118, il PD chiede maggiore trasparenza - Il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, e il deputato regionale Dario Safina hanno espresso una posizione critica in merito ... Da canalesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Autisti Soccorritori 118 Pd