ansia per 204 studenti italiani bloccati a dubai

Un gruppo di 204 studenti italiani delle scuole superiori, partecipanti al progetto «Ambasciatori del futuro» dell’associazione World Student Connection, si trova bloccato a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo provocata dal conflitto in Iran. La situazione ha generato preoccupazione tra i giovani e le loro famiglie, che attendono aggiornamenti sulle modalità di rientro.

Un gruppo di 204 studenti italiani delle scuole superiori coinvolti nel progetto «Ambasciatori del futuro» dell’associazione World Student Connection è bloccato a Dubai, a causa della chiusura dello spazio aereo legata al conflitto in Iran. Tra di essi - riporta il sito del Corriere del Veneto - vi sono dei ragazzi veneti, tra cui un 16enne che frequenta l’istituto tecnico commerciale «Calvi» di Padova. «Mio figlio avrebbe dovuto atterrare a Milano l’1 marzo alle nove del mattino - racconta la madre - e invece non sappiamo quando tornerà. I ragazzi sono seguiti dai tutor e questo ci rassicura. Ma siamo in pensiero». Secondo quanto riferito alle famiglie, gli studenti vengono sistemati in albergo in attesa della riprogrammazione dei loro voli di rientro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Israele e Usa attaccano l'Iran. Dubbi sulle sorti di Khamenei. Missili dei pasdaran su 8 Paesi. Chiuso lo stretto di Hormuz. Crosetto e 204 italiani bloccati a DubaiRaid Usa-Israele contro l’Iran, risposta con missili e droni sullo Stato ebraico e basi americane nel Golfo.

Leggi anche: Usa e Israele attaccano l'Iran, «oltre duecento morti». Dubbi sulla sorte di Khamenei. Rappresaglia di Teheran: chiuso Hormuz, colpita anche Dubai. Bloccati Crosetto e 204 ragazzi italiani Chi è l'ayatollah

