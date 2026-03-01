dubai 204 studenti italiani bloccati

A Dubai, 204 studenti italiani sono attualmente bloccati mentre la regione mediorientale resta sotto pressione a causa delle tensioni tra Iran e altri paesi. La situazione si mantiene molto critica e ancora nessuna soluzione è stata trovata per il momento. La tensione nel territorio ha coinvolto anche cittadini stranieri presenti nella zona.

I ragazzi non possono tornare in Italia perché gli spazi aerei sono chiusi. Ore di profonda apprensione per le famiglie Il mondo segue col fiato sospeso gli sviluppi in Medio Oriente. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere e la situazione a Dubai rimane estremamente tesa. Purtroppo diversi italiani si trovano bloccati nella città della penisola araba, fra cui il ministro della Difesa Guido Crosetto, la cantante BigMama e tanti altri. Fra i connazionali impossibilitati a rientrare in Italia ci sono anche molti studenti. Stiamo parlando infatti di 204 studenti italiani bloccati a Dubai e privi della connessione internet. I giovani avevano raggiunto Dubai per un progetto di scambio ("Ambasciatori del futuro") e adesso sono separati dalle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

