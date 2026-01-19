Femminicidio Trandafir il carabiniere che non raccolse la denuncia a processo | Alla sbarra un intero sistema
Domani, 20 gennaio, si apre il processo all'ex luogotenente di Castelfranco Emilia, accusato di non aver raccolto la denuncia di Gabriela Trandafir, uccisa insieme alla figlia nel 2022. L'udienza mette in discussione le responsabilità di un sistema che, secondo le accuse, ha fallito nel proteggere le vittime di femminicidio, evidenziando le criticità nelle procedure di tutela e intervento.
Inizierà domani, martedì 20 gennaio, il processo all'ex luogotenente di Castelfranco Emilia che non raccolse la denuncia presentata da Gabriela Trandafir, la 47enne uccisa insieme alla figlia Renata dal compagno, Salvatore Montefusco, nell'ottobre del 2022.🔗 Leggi su Fanpage.it
