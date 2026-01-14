Ugo pescatore ucciso da una scarica elettrica per un filo non controllato La famiglia | Chiediamo giustizia
Ugo Manganaro, 34 anni, è morto nel 2022 a causa di una scarica elettrica provocata da un filo non controllato durante le sue attività di pesca. La famiglia chiede giustizia per questa tragedia che ha interrotto la vita del giovane. L'incidente evidenzia l'importanza di controlli e norme sulla sicurezza sul lavoro, in particolare in ambienti come quello della pesca.
Ugo Manganaro, pescatore 34enne, morì folgorato nel 2022 a causa di un filo elettrico non controllato. Oggi l'udienza preliminare: i pm chiederanno il rinvio a giudizio per omicidio colposo per i 6 indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Pescatore morto folgorato, la famiglia: “Chiediamo giustizia”
Leggi anche: Capizzi, i parenti del 16enne ucciso per errore: “Tutti sapevano, giustizia troppo garantista”
Vico Equense, pescatore morì folgorato: 'Giustizia per Ugo' - Serve senso di responsabilità e presenza sul territorio per tutti quelli che amministrano il territorio". lostrillone.tv
Pescatore morto folgorato a Vico Equense. Oggi l’udienza preliminare per i 6 indagati: “Chiediamo giustizia” - Ugo Manganaro, pescatore 34enne, morì folgorato nel 2022 a causa di un filo elettrico non controllato. fanpage.it
A un pescatore delle Isole Canarie è stato vietato di pescare per tre anni e gli è stata inflitta una multa di oltre 4.300 euro dopo essere stato condannato per aver catturato e ucciso uno squalo angelo, una delle specie di squalo più a rischio di estinzione del pia facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.