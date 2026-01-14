Ugo pescatore ucciso da una scarica elettrica per un filo non controllato La famiglia | Chiediamo giustizia

Ugo Manganaro, 34 anni, è morto nel 2022 a causa di una scarica elettrica provocata da un filo non controllato durante le sue attività di pesca. La famiglia chiede giustizia per questa tragedia che ha interrotto la vita del giovane. L'incidente evidenzia l'importanza di controlli e norme sulla sicurezza sul lavoro, in particolare in ambienti come quello della pesca.

Ugo Manganaro, pescatore 34enne, morì folgorato nel 2022 a causa di un filo elettrico non controllato. Oggi l'udienza preliminare: i pm chiederanno il rinvio a giudizio per omicidio colposo per i 6 indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

