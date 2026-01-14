Ugo pescatore ucciso da una scarica elettrica per un filo non controllato La famiglia | Chiediamo giustizia

Ugo Manganaro, 34 anni, è morto nel 2022 a causa di una scarica elettrica provocata da un filo non controllato durante le sue attività di pesca. La famiglia chiede giustizia per questa tragedia che ha interrotto la vita del giovane. L'incidente evidenzia l'importanza di controlli e norme sulla sicurezza sul lavoro, in particolare in ambienti come quello della pesca.

Pescatore morto folgorato a Vico Equense. Oggi l’udienza preliminare per i 6 indagati: “Chiediamo giustizia” - Ugo Manganaro, pescatore 34enne, morì folgorato nel 2022 a causa di un filo elettrico non controllato. fanpage.it

A un pescatore delle Isole Canarie è stato vietato di pescare per tre anni e gli è stata inflitta una multa di oltre 4.300 euro dopo essere stato condannato per aver catturato e ucciso uno squalo angelo, una delle specie di squalo più a rischio di estinzione del pia facebook

