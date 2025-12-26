Udinese-Lazio Runjaic difende Zaniolo | Scritte cavolate Ecco la verità

Le parole del tecnico bianconero sul classe ’99: “È un ragazzo professionale da tutelare” Runjaic ha preso le difese di Zaniolo nella conferenza di vigilia di Udinese-Lazio. Nei giorni scorsi si è parlato di una forte discussione tra l’attaccante ex Roma e Okoye al termine del primo tempo della gara con la Fiorentina persa per 5-1. Runjaic difende Zaniolo prima di Udinese-Lazio (AnsaFoto) – Calciomercato.it “Ci sono state alcune notizie su Zaniolo da parte dei media, ma posso dirvi che è un ragazzo molto professionale – le parole del tecnico bianconero – È molto maturo rispetto al passato, a volte è troppo autocritico e si mette troppa pressione sulle spalle. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

