Udinese-Fiorentina lunedì 02 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì 2 marzo alle 20:45 si disputa la partita tra Udinese e Fiorentina, ultima sfida della giornata 27 della Serie A. La sfida si gioca allo stadio dell’Udinese e rappresenta un momento chiave per il cammino della Fiorentina verso la salvezza. Le formazioni ufficiali e le quote sono state già annunciate, e i pronostici sono aperti.

A chiudere la giornata 27 della Serie A c'è il match di lunedì sera tra Udinese e Fiorentina, che rappresenta un'altra tappa importante per la Viola nella sua corsa salvezza. I gigliati stanno ormai trovando la quadra e gli ultimi risultati in campionato lo dimostrano, ma al momento condividono ancora la terzultima posizione con Lecce. Probabili formazioni Udinese-Fiorentina: out Solet e Dodo, chi sostituisce Solomon. Udinese, Davis recupera: l'attaccante torna in gruppo. Buone notizie per Kosta Runjaic e i fantallenatori in vista della sfida di campionato tra Udinese e Fiorentina in programma lunedì sera. Ieri Keinan Davis è tornato ad allenarsi in gruppo. Quella di lunedì contro l'Udinese sarà una partita dedicata alla memoria di Davide Astori, capitano eterno della Fiorentina. Prevenzione e ricordo nel nome di Davide Astori. Un momento dedicato nel pre-partita di Udinese-Fiorentina, ma anche un gesto concreto di prevenzione.