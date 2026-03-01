Ucciso Ali Khamenei nei raid Usa-Israele | l’Iran proclama 40 giorni di lutto

L’Iran ha confermato che la Guida Suprema, Ali Khamenei, è stato ucciso in una serie di raid condotti da Stati Uniti e Israele. La notizia, annunciata ufficialmente da Teheran, ha portato il governo iraniano a proclamare quaranta giorni di lutto. La conferma arriva dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti aveva annunciato l’attacco.

La conferma ufficiale da Teheran dopo l'annuncio di Trump. La Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, è stata uccisa in una serie di raid condotti da Stati Uniti e Israele. Dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, è arrivata la conferma dalla televisione di Stato iraniana, che ha ufficializzato la morte del leader religioso e politico. Teheran ha proclamato 40 giorni di lutto nazionale, mentre le autorità parlano di un momento "storico e drammatico" per la Repubblica islamica. La minaccia dei Pasdaran e l'operazione "più feroce" contro Israele e Usa. I Pasdaran, il corpo delle Guardie della Rivoluzione, hanno annunciato una risposta che definiscono "la più feroce della storia" contro Israele e contro le basi militari statunitensi nella regione.

Khamenei è morto. Teheran conferma: 40 giorni di lutto. Ucciso anche il ministro della difesa Mousavi. L’Iran attacca Israele e basi Usa. Nuove esplosioni e paura a Dubai e DohaDonald Trump nella notte: “L’Iran minaccia una controffensiva feroce? Meglio che non lo facciano”.

Attacco all'Iran, Khamenei è stato ucciso: a Teheran la gente applaude. La Repubblica islamica: «40 giorni di lutto». Colpito l'aeroporto di DubaiLa tensione tra Teheran e l’area del Golfo si è improvvisamente alzata dopo l’attacco statunitense e israeliano contro obiettivi iraniani , con la...

Khamenei è morto. Quaranta giorni di lutto in Iran. Teheran ancora sotto attacco. Assalto al consolato Usa a Karachi: morti e feritiDonald Trump nella notte: L’Iran minaccia una controffensiva feroce? Meglio che non lo facciano. Intanto continuano i lanci di missili e i bombardamenti che stanno incendiando il Medio Oriente ... ilgiorno.it

