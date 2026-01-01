Cagliari-Milan Allegri | Leao recuperato Nkunku out Pavlovic in dubbio

Il match tra Cagliari e Milan si avvicina con alcune assenze e ritorni importanti. Nkunku, a causa di un problema alla caviglia, non sarà in campo, mentre Pulisic è in dubbio per un problema al flessore. Leao, dopo quasi un mese di assenza, è recuperato, e Pavlovic presenta un dubbio. Fullkrug farà il suo debutto con i rossoneri, contribuendo alla formazione di Milano per questa sfida di inizio anno.

Milano, 1 gennaio 2026 – Nkunku non parte per Cagliari (problema alla caviglia). Gli altri sì, anche se Pulisic non è al meglio (problema al flessore), Leao non gioca da quasi un mese (ma è recuperato) e Fullkrug è al debutto. Inghippi per Allegri in vista della partita di domani, venerdì 2 gennaio, alle ore 20.45 in Sardegna. Anche Pavlovic (al suo posto provati Bartesaghi e Odogu) è in dubbio: attacco febbrile. "Buon anno a tutti, sarà una partita complicat a: è la prima dell'anno ed è molto importante, tra le più importanti della stagione. La classifica si sta delineando e dobbiamo fare un passettino in avanti per restare in zona Champions.

