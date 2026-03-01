La Nazionale italiana di atletica si trova in ritiro a San Rocco a Pilli fino all’8 marzo, nel quadro del primo raduno stagionale. Intanto, il sindaco di un comune toscano ha annunciato la candidatura di Ampugnano al progetto ‘Olimpiadi 2040 in Toscana’. Il Tuscany Camp è considerato un punto di riferimento per la Federazione di atletica.

Un rilancio per il progetto Ampugnano. La Nazionale italiana di atletica è in ritiro a San Rocco a Pilli fino all’8 marzo per il primo raduno stagionale e il sindaco coglie l’occasione per candidare Ampugnano al progetto ‘Olimpiadi 2040 in Toscana’. Dopo che la Federazione italiana di atletica leggera ha dichiarato il Tuscany Camp di Giuseppe Giambrone Polo di riferimento di maratona, mezzofondo, montagna, trail e ultra distanze fino al 2029, e in forza anche del rapporto con On, nuovo main sponsor della Nazionale, campioni e tecnici federali hanno infatti iniziato a sfruttare le strutture e l’ambiente naturale unico della Val di Merse e la pista del Campo scuola di Siena in vista dei prossimi impegni internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Tuscany Camp riferimento per la Federazione di atletica"

Calendario atletica 2026: tutti gli eventi, Europei, Diamond League, Meeting italiani di riferimentoIl calendario 2026 dell’atletica leggera si preannuncia particolarmente ricco di impegni.

Tuscany Winter League. Successo di pubblicoGrande successo alla palestra di San Leonardo in Treponzio per la giornata di chiusura dell’edizione 2026 della Tuscany Winter Indoor League Under 12...

Approfondimenti e contenuti su Tuscany Camp.

Discussioni sull' argomento Tuscany Camp riferimento per la Federazione di atletica; Sovicille, il Tuscany Camp di Giuseppe Giambrone polo di riferimento della Nazionale Italiana di Atletica Leggera; Olimpiadi 2040, Ampugnano area di riferimento per l'atletica leggera: la proposta di Gugliotti.

Sovicille, il Tuscany Camp di Giuseppe Giambrone polo di riferimento della Nazionale Italiana di Atletica LeggeraDopo che la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha dichiarato il Tuscany Camp di Giuseppe Giambrone polo di riferimento di Maratona, Mezzofondo, Montagna, Trail e Ultra distanze fino al 2029, in ... radiosienatv.it

CAMP**IONATI ITALIANI INVERNALI DI LANCI 2026** facebook