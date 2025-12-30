Calendario atletica 2026 | tutti gli eventi Europei Diamond League Meeting italiani di riferimento

Il calendario dell’atletica leggera 2026 comprende gli appuntamenti principali, tra Europei, eventi della Diamond League e meeting italiani di rilievo. Una panoramica completa degli eventi previsti permette agli appassionati di seguire con precisione il percorso della stagione. In questo documento si trovano le date e le tappe fondamentali di un anno dedicato alle competizioni di livello internazionale e nazionale.

Il calendario 2026 dell’atletica leggera si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela di eventi di primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi. Spiccano indubbiamente gli Europei, previsti a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. La stagione in sala sarà infuocata con i Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) dal 20 al 22 marzo, ma attenzione anche ai Mondiali di Cross, che si correranno a Tallahassee il 10 gennaio. Non mancherà la Diamond League, con le sue tappe previste tra maggio e agosto (Finali il 4-5 settembre a Bruxelles, Belgio). Sempre nell’ambito del massimo circuito internazionale itinerante è da segnalare il Golden Gala, previsto a Roma il 4 giugno. 🔗 Leggi su Oasport.it

