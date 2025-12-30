Calendario atletica 2026 | tutti gli eventi Europei Diamond League Meeting italiani di riferimento

Il calendario dell’atletica leggera 2026 comprende gli appuntamenti principali, tra Europei, eventi della Diamond League e meeting italiani di rilievo. Una panoramica completa degli eventi previsti permette agli appassionati di seguire con precisione il percorso della stagione. In questo documento si trovano le date e le tappe fondamentali di un anno dedicato alle competizioni di livello internazionale e nazionale.

Il calendario 2026 dell'atletica leggera si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela di eventi di primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi. Spiccano indubbiamente gli Europei, previsti a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. La stagione in sala sarà infuocata con i Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) dal 20 al 22 marzo, ma attenzione anche ai Mondiali di Cross, che si correranno a Tallahassee il 10 gennaio. Non mancherà la Diamond League, con le sue tappe previste tra maggio e agosto (Finali il 4-5 settembre a Bruxelles, Belgio). Sempre nell'ambito del massimo circuito internazionale itinerante è da segnalare il Golden Gala, previsto a Roma il 4 giugno.

La 100 km del Passatore 2026 sarà campionato italiano - La 51ª edizione della 100 chilometri del Passatore, in calendario per sabato- ravennanotizie.it

Atletica: Diamond League, Golden Gala il 4 giugno 2026 a Roma - Giovedì 4 giugno, stadio Olimpico di Roma, quinta tappa della Wanda Diamond League: c'è la data ufficiale del Golden Gala Pietro Mennea 2026, il principale meeting italiano che nella prossima stagione ... ansa.it

STILATO IL CALENDARIO DELLE MOON LIGHT RUN Il Coordinamento atletica dell’UISP di Pavia ha varato il nuovo calendario delle Moon Light Run del 2026. Ecco di seguito le date: - facebook.com facebook

