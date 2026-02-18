Tuscany Winter League Successo di pubblico

La Tuscany Winter League si è conclusa con un grande afflusso di pubblico, attirando quasi 400 persone nella palestra di San Leonardo in Treponzio. La giornata finale della competizione Under 12 ha riunito giovani atleti, genitori e tifosi, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Tra le squadre partecipanti, sei hanno mostrato entusiasmo e spirito competitivo, rendendo l’evento un momento di grande festa per tutto il paese.

Grande successo alla palestra di San Leonardo in Treponzio per la giornata di chiusura dell'edizione 2026 della Tuscany Winter Indoor League Under 12 del baseball che ha visto la partecipazione di quasi 400 persone tra i giovani atleti delle 6 squadre invitate, staff delle squadre, tifosi e familiari. Un evento che ha celebrato non solo il talento tecnico delle nuove leve, ma soprattutto la solidità di un movimento, quello del baseball giovanile, che si conferma in costante crescita. L'evento, curato nei minimi dettagli dalla Drk Sport Baseball Capannori, ha offerto uno spettacolo agonistico di alto livello, confermando come la sinergia tra società e territorio sia la chiave per il successo dello sport di base.