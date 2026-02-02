Panico sulla nave da crociera | 55 studenti bloccati in mezzo al mare

Panico sulla nave da crociera con 55 studenti di Pomezia. La nave si è fermata in mezzo al mare e i ragazzi sono rimasti bloccati, creando scompiglio tra i giovani e i loro insegnanti. La crociera didattica si è trasformata in una paura improvvisa, mentre i soccorsi sono stati chiamati. La situazione è sotto controllo, ma resta da capire quando la nave potrà ripartire.

Disavventura per un gruppo di 55 giovanissimi studenti della scuola media Marone di Pomezia, alle porte di Roma, partiti per una crociera didattica insieme ad altre classi di istituti superiori da varie città. A bordo della Msc Orchestra, la nave, in arrivo da Barcellona, è rimasta ferma al largo di Marsiglia: i marinai in sciopero hanno bloccato l’ingresso del porto, impedendo l’attracco e costringendo tutti ad attendere in mare. Il viaggio era iniziato il 29 gennaio da Civitavecchia e il rientro nel porto romano era previsto per il 5 febbraio. Nel programma scolastico figuravano tappe e visite a Valencia, Barcellona, Marsiglia, Genova e Livorno.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Una nave con oltre 55 studenti italiani a bordo è rimasta ferma a Marsiglia.

