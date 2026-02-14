Tudor Tottenham ora è anche ufficiale | l’ex Juventus si lega agli Spurs fino a fine stagione Il comunicato e tutti i dettagli

Tudor Tottenham, ex allenatore della Juventus, ha firmato un contratto con gli Spurs fino a fine stagione per aiutare la squadra a uscire dalla crisi. La decisione arriva dopo l’esonero di Frank e mira a migliorare i risultati nelle prossime partite di Premier League e in Europa. Tudor, che ha già guidato diverse squadre in passato, si prepara a tornare in campo con il club londinese.

Tudor Tottenham, il croato firma con gli Spurs fino a fine stagione per risollevare la squadra dopo l’esonero di Frank e centrare l’Europa. Il Nord di Londra ha ufficialmente un nuovo condottiero pronto a infiammare la panchina degli Spurs. Dopo giorni di trattative serrate e la necessità imperativa di svoltare dopo l’esonero di Thomas Frank, la dirigenza inglese ha sciolto le riserve puntando tutto sul carisma e la disciplina dell’ex tecnico bianconero. Il binomio Tudor Tottenham è ora realtà: il croato sbarca in Premier League con un contratto fino a giugno 2026. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’obiettivo è chiaro: dare una scossa immediata a uno spogliatoio depresso dai risultati altalenanti e riportare il club nelle zone nobili della classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Igor Tudor, ex allenatore della Juventus, è diventato ufficialmente il nuovo tecnico del Tottenham dopo aver firmato il contratto.

