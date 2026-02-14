Il Tottenham ha annunciato oggi di aver scelto Igor Tudor come nuovo allenatore, dopo aver licenziato Thomas Frank a causa di una serie di sconfitte che hanno fatto perdere agli Spurs il posto in Champions League. Tudor, che in passato ha guidato la Juventus, prende il comando di una squadra che fatica a trovare continuità e che cerca una svolta nel campionato. L’ex tecnico bianconero arriva con l’obiettivo di cambiare rotta e migliorare il rendimento dei londinesi.

Il Tottenham ha scelto Igor Tudor come nuovo allenatore. L’ex tecnico della Juventus è stato ufficializzato oggi, 13 febbraio 2026, dopo l’esonero di Thomas Frank, travolto da una serie negativa di risultati che ha lasciato gli Spurs fuori dalla zona Champions e con un gioco considerato troppo prevedibile e privo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Tudor al Tottenham

Igor Tudor ha lasciato la Juventus per accettare l’offerta del Tottenham, attirato dalla possibilità di guidare una squadra di Premier League.

Il Tottenham ha scelto Igor Tudor come allenatore ad interim dopo aver esonerato l’ex tecnico.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Inter-Juventus senza Khephen...Tudor al Tottenham

Argomenti discussi: Tudor al Tottenham fino a giugno (e potrebbe sfidare la Juve in Champions). Manca solo la firma; Igor Tudor riparte dalla Premier League; Clamoroso, Tudor verso il Tottenham! L’ex coppia Juve è pronta a riformarsi; Igor Tudor nuovo allenatore del Tottenham, in Champions potrebbe ritrovare la Juve da avversario.

Tudor riparte del Tottenham. Un mese dopo l'ultimo grande gesto verso la JuventusIgor Tudor è pronto a ripartire dal Tottenham. Nella giornata di ieri il club londinese ha sciolto le riserve e ha deciso di puntare sul manager. tuttomercatoweb.com

Tudor al Tottenham, ufficiale: È un onore. Consapevole della responsabilità che mi è stata affidataL'ex tecnico della Juventus ha firmato un contratto fino al termine della stagione: sostituisce l'esonerato Thomas Frank ... tuttosport.com

Igor Tudor sbarca in Premier League: l’ex tecnico della Juventus sarà l'allenatore del Tottenham fino a fine stagione. Possibile incrocio con i bianconeri negli ottavi di Champions League. x.com

TUDOR può subito affrontare la JUVENTUS. L'ex allenatore bianconero ha accettato l'offerta del Tottenham e guiderà gli Spurs fino al termine della stagione. Tudor era stato esonerato dalla Juventus ad ottobre 2025 dopo la sconfitta contro la Lazio e qualche facebook