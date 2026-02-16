Tudor ha i giorni contati | un italiano al suo posto sulla panchina del Tottenham

Il Tottenham sta per cambiare allenatore, perché Tudor sta per essere sostituito da un tecnico italiano. La decisione arriva dopo che il club ha deciso di puntare su una nuova guida tecnica per risollevare le sorti della squadra. Nei prossimi giorni, il cambio sulla panchina diventerà ufficiale, portando con sé una svolta importante per il club londinese.

Altro colpo di scena per quel che concerne la panchina del Tottenham a poche ore dall'ufficialità dell'arrivo di Igor Tudor. Igor Tudor torna in panchina dopo la separazione definitiva dalla Juventus e allenerà il Tottenham. Ecco infatti il comunicato ufficiale apparso sui canali del club inglese: "Siamo lieti di confermare la nomina di Igor Tudor ad allenatore della squadra maschile fino al termine della stagione, subordinatamente al permesso di lavoro. Igor si unisce a noi con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e farci risalire in classifica in Premier League.