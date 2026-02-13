Il Tottenham è in stato confusionale ha deciso di affidarsi a Tudor allora aveva ragione Postecoglou

Il Tottenham ha scelto Igor Tudor come allenatore ad interim dopo aver deciso di cambiare guida tecnica, una mossa che arriva dopo una serie di risultati deludenti. La decisione è stata presa per cercare di risollevare le sorti della squadra prima della fine della stagione, lasciando comunque aperta l’ipotesi di riportare Mauricio Pochettino in estate. Tudor, che ha già allenato diverse squadre in Italia e Croazia, ha già iniziato a lavorare con i giocatori in vista delle prossime partite. La squadra sembra aver bisogno di una svolta immediata, e la direzione ha puntato sull’esperienza del nuovo tecnico per uscire dal momento di crisi.

Il Tottenham ha raggiunto un accordo per affidare a Igor Tudor il ruolo di allenatore ad interim fino alla fine della stagione, lasciando aperta la possibilità di un ritorno di Mauricio Pochettino questa estate. Racconta il Guardian: "Il club si è rivolto a Tudor dopo aver valutato l'ex allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, e l'ex tecnico del RB Leipzig, Marco Rose. L'ex difensore della Croazia era senza squadra da quando ha lasciato la Juventus a ottobre, dopo che il club di Serie A era rimasto per otto partite senza vittorie. Il Tottenham, impegnato nella lotta per rimanere in Premier League dopo un periodo negativo, ha analizzato la lista dei candidati dopo aver esonerato Thomas Frank questa settimana.