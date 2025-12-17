Jalen Brunson saluta le riserve dei New York Knicks mentre affrontano i San Antonio Spurs per vincere la Coppa NBA

Jalen Brunson ha guidato i New York Knicks alla vittoria della Coppa NBA 2025, dimostrando grande determinazione e capacità di rimonta. La squadra newyorkese ha superato i San Antonio Spurs, recuperando un deficit di 10 punti e conquistando il titolo in una partita emozionante e ricca di tensione.

I New York Knicks hanno dimostrato di avere la profondità e la forza mentale per vincere sotto pressione, rimontando da 10 punti di svantaggio per battere i San Antonio Spurs e sollevare la Coppa NBA. Guidata inevitabilmente da Jalen Brunson, è stata una squadra composta in gran parte da riserve – Tyler Kolek, Jordan Clarkson, OG Anunoby e Mitchell Robinson – a ispirare i Knicks a un ultimo quarto dominante e a un trionfo per 124-113. IL @nyknicks sono il 2025 @emirati Campioni della Coppa NBA! OG Anunoby: 28 PTS, 9 REB, 5 15:00 Jalen Brunson: 25 punti, 8 AST Karl-Anthony Towns: 16 PTS, 11 REB, 2 STL Jordan Clarkson: 15 PTS, 3 15:00 Tyler Kolek: 14 PTS, 5 REB, 5 AST Mitchell Robinson: 15 REB, 2 BLK

