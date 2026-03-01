Trump minaccia i leader iraniani | ‘collaborino o moriranno’

Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto una minaccia ai leader iraniani, chiedendo loro di collaborare o affrontare conseguenze gravi. Ha affermato di aver ricevuto informazioni secondo cui diversi membri delle forze di sicurezza iraniane, tra cui le Guardie Rivoluzionarie, desiderano smettere di combattere e cercano protezione dagli Stati Uniti. La dichiarazione è stata resa pubblica durante un discorso ufficiale.

WASHINGTON – “Abbiamo sentito dire che molti membri delle Guardie Rivoluzionarie, dell’esercito e delle altre forze della sicurezza e della polizia non vogliono più combattere e cercano l’immunità da noi”. Lo ha detto Donald Trump in un post su Truth. “Come ho detto ieri sera: ora possono avere l’immunità, poi otterranno solo la morte!. Speriamo che le Guardie rivoluzionarie e la polizia si uniscano pacificamente ai patrioti iraniani e lavorino insieme per riportare il Paese alla grandezza che merita”, ha aggiunto il presidente americano. “I bombardamenti pesanti e mirati continueranno, ininterrottamente per tutta la settimana o, per tutto il tempo necessario, a raggiungere il nostro obiettivo di pace in tutto il medio oriente e, in verità, nel mondo!”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: "Khamenei è morto, i leader di Teheran collaborino o moriranno". Festa nelle strade della capitale della Repubblica islamica

