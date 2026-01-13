Proteste in Iran Teheran minaccia Trump | In caso di attacco risposta forte Il Parlamento Ue vieta ingresso a diplomatici iraniani

Le recenti proteste in Iran hanno causato numerose vittime e arresti, secondo le ONG. Teheran ha minacciato Trump di una risposta forte in caso di attacco. Nel frattempo, il Parlamento europeo ha deciso di vietare l’ingresso a diplomatici iraniani, in risposta alle tensioni geopolitiche. Questi sviluppi evidenziano la complessità della situazione nel paese e le ripercussioni sul piano internazionale.

