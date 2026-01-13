Proteste in Iran Teheran minaccia Trump | In caso di attacco risposta forte Il Parlamento Ue vieta ingresso a diplomatici iraniani
Le recenti proteste in Iran hanno causato numerose vittime e arresti, secondo le ONG. Teheran ha minacciato Trump di una risposta forte in caso di attacco. Nel frattempo, il Parlamento europeo ha deciso di vietare l’ingresso a diplomatici iraniani, in risposta alle tensioni geopolitiche. Questi sviluppi evidenziano la complessità della situazione nel paese e le ripercussioni sul piano internazionale.
Le notizie sulle proteste scoppiate in Iran: secondo le Ong sarebbero più di 500 i morti e migliaia di arrestati. Blackout internet in corso da oltre 80 ore nel Paese. Trump: "I leader iraniani hanno chiamato. Vogliono negoziare, una riunione è in corso di preparazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tra le oltre 192 vittime citate dalle Ong nelle proteste in Iran è stata identificata Rubina Aminian, 23 anni, studentessa di design tessile e di moda allo Shariati College di Teheran. Lo riporta l’ong Iran Human Rights, riferendo di aver avuto dettagli sull’uccisione - facebook.com facebook
