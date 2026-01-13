Proteste in Iran Teheran minaccia Trump | In caso di attacco risposta forte Il Parlamento Ue vieta ingresso a diplomatici iraniani

Da fanpage.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti proteste in Iran hanno causato numerose vittime e arresti, secondo le ONG. Teheran ha minacciato Trump di una risposta forte in caso di attacco. Nel frattempo, il Parlamento europeo ha deciso di vietare l’ingresso a diplomatici iraniani, in risposta alle tensioni geopolitiche. Questi sviluppi evidenziano la complessità della situazione nel paese e le ripercussioni sul piano internazionale.

Le notizie sulle proteste scoppiate in Iran: secondo le Ong sarebbero più di 500 i morti e migliaia di arrestati. Blackout internet in corso da oltre 80 ore nel Paese. Trump: "I leader iraniani hanno chiamato. Vogliono negoziare, una riunione è in corso di preparazione". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Iran, le proteste in diretta: Teheran minaccia Trump: “In caso di attacco, risposta forte”. Parlamento Ue vieta ingresso a diplomatici iraniani

Leggi anche: Iran, le proteste in diretta: Presidente parlamento iraniano minaccia Trump: “In caso di attacco, risposta forte”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; Proteste in Iran: Teheran minaccia ritorsioni se Usa e Israele intervengono, manifestazioni in Ue; L'Iran tra proteste e blackout: come si è arrivati a questo e perché Trump minaccia di intervenire; Proteste Iran, Teheran minaccia pena di morte per tutti i manifestanti.

Iran, le proteste in diretta: Teheran minaccia Trump: “In caso di attacco, risposta forte”. Parlamento Ue vieta ingresso a diplomatici iraniani - Le ultime notizie in diretta sulle proteste scoppiate in Iran: secondo le Ong sarebbero più di 500 i morti e migliaia di arrestati ... fanpage.it

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

Video Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.