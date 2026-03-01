In un contesto di tensione globale, un leader statunitense ha rivolto un appello agli iraniani, dichiarando che l'ora della libertà si avvicina. Nel frattempo, il confine tra Mosca e Pechino vede l’installazione di un nuovo ostacolo, mentre le forze militari in Medio Oriente scambiano attacchi e contrattacchi con missili a medio raggio. La scena internazionale resta in costante movimento, tra segnali di sfida e strategie di potere.

La geopolitica del mondo osserva, si muove con cautela mentre ondate di missili vengono rovesciate sull’Iran che contrattacca con vettori a medio raggio. Donald Trump attraverso il primo appello lanciato nella mattinata della tempesta di fuoco offre una via d’uscita parlando non più al governo, ma al popolo iraniano. "Ribellatevi dalla tirannia del regime, l’ora della libertà è vicina". La stessa cosa ha fatto il premier Netanyau con un discorso alla tv. "Prendete in mano il vostro destino e liberatevi dal regime omicida". Tutto previsto probabilmente nel grande piano per rovesciare il regime degli Ayatollah: bombe e inviti alla ribellione totale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump incita gli iraniani: "Ora della libertà vicina". Il muro di Mosca e Pechino

Attacco Iran, Trump: "L'ora della libertà degli iraniani sta per arrivare" – Il video(Agenzia Vista) Washington, 28 febbraio 2026 "Al grande e fiero popolo dell’Iran, dico questa sera che l’ora della vostra libertà è vicina.

Il video di Trump sull’attacco di Usa e Israele all’Iran: «L’ora della libertà è vicina»Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato in un video su Truth che gli Stati Uniti hanno avviato «importanti operazioni di combattimento in Iran.

Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

Contenuti e approfondimenti su Ora della.

Discussioni sull' argomento Trump incita alla rivolta: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo; Trump incita gli iraniani: Ora della libertà vicina. Il muro di Mosca e Pechino; Trump al popolo iraniano: L’ora della vostra libertà è vicina. Quando avremo finito, prendete il governo; Perché Israele ha colpito l’Iran: la dottrina dell’attacco preventivo e i calcoli di Netanyahu.

Trump incita alla rivolta: «Iraniani, prendete il controllo del vostro governo»Il presidente Usa ha avvertito le Guardie rivoluzionarie: «Deponete le armi o affronterete morte certa». Ha mandato poi un messaggio anche alla popolazione: «Questa sarà probabilmente la vostra unica ... editorialedomani.it

ULTIM'ORA - Sal Da Vinci è il vincitore della 76°edizione del Festival della Canzone Italiana con il brano "Per Sempre Sì". facebook

Trump si è rivolto al popolo iraniano con una promessa: “l’ora della libertà è vicina” Mio commento per @Avvenire_Nei Il popolo è esasperato dalla crisi economica e soprattutto anela alla libertà Un cambio di regime sarebbe un colpo per la Russia x.com