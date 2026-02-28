Attacco Iran Trump | L' ora della libertà degli iraniani sta per arrivare – Il video

Il 28 febbraio 2026, un video diffuso dall’Agenzia Vista mostra un messaggio di Donald Trump rivolto al popolo iraniano, dicendo che l’ora della loro libertà sta per arrivare. La dichiarazione viene fatta a Washington e si rivolge direttamente ai cittadini iraniani, senza ulteriori dettagli sul contenuto o le motivazioni dietro le parole. Il messaggio si conclude con un saluto rivolto al popolo dell’Iran.

(Agenzia Vista) Washington, 28 febbraio 2026 "Al grande e fiero popolo dell’Iran, dico questa sera che l’ora della vostra libertà è vicina. Restate al riparo, non uscite di casa. Fuori è molto pericoloso. Le bombe cadranno ovunque. Quando avremo finito, prendete il controllo del vostro governo. Sarà vostro da conquistare. Questa sarà, probabilmente, la vostra unica occasione per generazioni. Per molti anni avete chiesto l’aiuto dell’America, ma non l’avete mai ottenuto. Nessun presidente era disposto a fare ciò che io sono disposto a fare questa sera. Ora avete un presidente che vi sta dando ciò che volete. Vediamo quindi come risponderete. L’America è tornata al vostro fianco con una forza travolgente e una potenza devastante. 🔗 Leggi su Open.online

Il video di Trump sull’attacco di Usa e Israele all’Iran: «L’ora della libertà è vicina»Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato in un video su Truth che gli Stati Uniti hanno avviato «importanti operazioni di combattimento in Iran.

Trump: "Avviato attacco preventivo all'Iran in difesa degli americani" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2026 "Poco tempo fa, le forze armate degli Stati Uniti hanno avviato importanti operazioni di combattimento in Iran.

Tutti gli aggiornamenti su Attacco Iran.

Temi più discussi: Trump prende dieci giorni per decidere sull'attacco all'Iran; Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; Iran, Trump studia l’attacco: Khamenei tra gli obiettivi; Stallo nel dialogo con l'Iran. 'Trump valuta attacchi nel weekend, ma non ha deciso'. Forze Usa in posizione.

Iran, attacco Israele-USA in diretta: Trump e Netanyahu: Ribellatevi contro il regime. Tajani: Colpita base in Kuwait con 300 italiani, nessun feritoAttacco Israele-USA all'Iran, ultime news in diretta: l'operazione congiunta contro Teheran è stata condotta via aria e mare con il nome Il ... fanpage.it

Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran.Teheran risponde all'offensiva. Allarme in tutto il GolfoColonne di fumo nero visibili nella capitale iraniana e in altre città. Sirene d'allarme a Gerusalemme. La Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei. Idf: 'Missili verso Israele' (ANSA) ... ansa.it

#Sanremo, #Sayf: spero attacco a #Iran sia il solito capriccio #Usa #Sanremo2026 #Iran #Teheran #festivaldisanremo - facebook.com facebook

Dopo la notizia dell'attacco di Usa e Israele all'Iran, alcune donne si sono tolte l'hijab e hanno iniziato a ballare in strada. Sono le immagini arrivate da una località iraniana e diffuse sui social. #iran x.com