Come si è svolta l' operazione Epic Fury | l' attacco i droni kamikaze la risposta iraniana Idf | 500 bersagli

Un’azione coordinata Usa-Israele contro l’Iran sferrata in pieno giorno e con i negoziati ancora in corso. Gli israeliani l’hanno ribattezzata «Ruggito del Leone» mentre gli americani la chiamano Epic Fury. Teheran, invece, ha definito la sua rappresaglia «Vera Promessa 4». L’ordine d’attacco sembrava imminente ma si riteneva che ci fosse ancora spazio per la trattativa. Invece la Casa Bianca, insieme a Tel Aviv, ha bruciato i tempi. È la seconda volta che accade nel confronto con l’avversario. I raid hanno colpito diverse località in tutto il paese: circa 500 bersagli, secondo l'IDF, con la partecipazione di 200 velivoli. Nella capitale sono stati presi di mira sedi istituzionali e militari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Al via l’operazione Epic Fury. Trump agli iraniani: “Riprendetevi la vostra libertà”Dopo settimane di annunci, minacce, spostamenti di uomini, navi e aerei nella regione mediorientale e tre round di colloqui indiretti per scongiurare...

La risposta iraniana all’attacco di Usa e Israele: missili su tutto il Medio OrienteLa guerra d’Iran è partita e non sarà, come non è stata a giugno, localizzata alla Repubblica Islamica.

