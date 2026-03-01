Il presidente ha risposto alle accuse riguardanti le email di Epstein dichiarando di non conoscere le ragazze coinvolte e di essere esonerato da ogni responsabilità. La vicenda Epstein torna al centro dell’attenzione politica americana, con il presidente che si è espresso ufficialmente in merito. La questione ha ripercussioni sulla scena pubblica, attirando l’interesse dei media e dell’opinione pubblica.

Il caso Epstein torna prepotentemente sotto i riflettori della politica americana. Il presidente Donald Trump si è trovato a dover rispondere a domande scomode a bordo dell’Air Force One lo scorso 14 novembre, quando i giornalisti gli hanno chiesto conto di alcune email recentemente rese pubbliche che coinvolgono il suo nome e quello di Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali morto suicida nel 2019 mentre era in carcere in attesa di processo per traffico sessuale. La dichiarazione del presidente è stata secca e diretta: “ Non so nulla di questo “. Le email in questione, rilasciate questa settimana dai democratici della Camera dei Rappresentanti, contengono riferimenti espliciti a Trump. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Trump e le email di Epstein, il presidente risponde: “Non so nulla di quelle ragazze, sono esonerato”

Leggi anche: Quando Jeffrey Epstein si interessò al Milan: quelle email dell’estate 2018 e il dossier girato a vari contatti

“Anche se non ti sei più fatto sentire, io sono ancora qui con affetto. Congratulazioni per il tuo bambino”: le email di Sarah Ferguson riaccendono il mistero sui figli segreti di EpsteinNuovi documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti riaccendono interrogativi mai chiariti sull’eredità di Jeffrey Epstein e...

Epstein, le email rivelate dal New York Times su Trump: Sapeva delle ragazze

Altri aggiornamenti su Trump.

Temi più discussi: AI, negli USA è scontro politico: ecco la posta in gioco; Comizio fiume di Trump in Congresso, 'la rinascita dell'America'; Caso Epstein, l'attacco di Hillary Clinton: nel mirino le indagini insabbiate su Trump e le email di Musk sulle feste scatenate; Avaaz è a rischio.

Caso Epstein, l'attacco di Hillary Clinton: nel mirino le indagini insabbiate su Trump e le email di Musk sulle feste scatenateLa ex segretaria di Stato all'attacco: e spuntano le conversazioni tra il miliardario padrone di Tesla e il finanziere pedofilo ... lasicilia.it

Epstein Files, Trump citato migliaia di volte: nelle carte emergono le presunte malattie veneree di Bill Gates e una mail di MuskPubblicati altri tre milioni di atti sul caso Epstein: un’email chiama in causa Bill Gates, Trump citato migliaia di volte. Il Dipartimento di Giustizia difende la trasparenza e la tutela delle vittim ... affaritaliani.it

L’attacco di #Trump all'#Iran e la fine di #Khamenei aprono una nuova era. E la storia presenterà il conto anche agli ignavi europei e ai #proPal per i quali decine di migliaia di morti a Teheran non contano nulla - facebook.com facebook

Guerra Usa-Iran, Teheran conferma: Khamenei è morto. Trump: «Buoni candidati per sostituirlo». Attacchi contro le basi americane nel Golfo x.com