Jeffrey Epstein si interessò al Milan nell’estate 2018. In una mail del luglio di quell’anno, lui scriveva di non avere alcun interesse, voleva solo capire il motivo di un dossier dedicato al club rossonero. Quel documento, insieme a oltre tre milioni di pagine, è stato reso pubblico dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

“Non ho alcun interesse, vorrei solo capire il perché “. È una delle frasi, scritta in una mail del luglio 2018, con cui Jeffrey Epstein commenta un dossier dedicato all’ AC Milan, finito tra le oltre tre milioni di pagine di documenti recentemente pubblicate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Carte che riguardano l’ex finanziere, condannato per reati sessuali e morto suicida in carcere nel 2019, e che restituiscono uno spaccato frammentato ma rivelatore della sua rete di contatti internazionali. Tra mail riservate sul presidente Donald Trump e foto imbarazzanti dell’ ex principe Andrea, in modo inatteso negli Epstein files compare anche il club rossonero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando Jeffrey Epstein si interessò al Milan: quelle email dell’estate 2018 e il dossier girato a vari contatti

