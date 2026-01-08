Truffe agli anziani 7 arresti Indagata fugge dopo interrogatorio presa mentre tenta altro colpo

La Polizia ha eseguito un'operazione contro una banda coinvolta in truffe agli anziani, portando all’arresto di sette persone e all’indagine su altri episodi in diverse regioni italiane. Durante gli interrogatori, una delle indagate è fuggita, ma è stata successivamente arrestata mentre tentava di compiere un altro colpo. L’attività investigativa prosegue per chiarire tutti i dettagli delle operazioni criminose.

Truffe agli anziani in varie regioni, 7 arresti a Napoli - Sono nove le truffe ai danni di anziani documentate dalla Squadra Mobile di Napoli che oggi al termine di indagini coordinate dalla Procura partenopea (settima sezione, procuratore aggiunto Pierpaolo ... ansa.it

Truffe agli anziani: sgominata banda. Il capo era ai domiciliari - Sono stati ricostruiti nove episodi di truffa perpetrati nelle province di Alessandria, Verbania, Pistoia, Lucca, Pesaro Urbino, Ancona e Lecce. stylo24.it

