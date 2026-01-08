Truffe agli anziani 7 arresti Indagata fugge dopo interrogatorio presa mentre tenta altro colpo
La Polizia ha eseguito un'operazione contro una banda coinvolta in truffe agli anziani, portando all’arresto di sette persone e all’indagine su altri episodi in diverse regioni italiane. Durante gli interrogatori, una delle indagate è fuggita, ma è stata successivamente arrestata mentre tentava di compiere un altro colpo. L’attività investigativa prosegue per chiarire tutti i dettagli delle operazioni criminose.
Blitz della Polizia contro una banda specializzata in truffe agli anziani; 7 arresti, sono accusati di nove episodi in varie regioni d'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
