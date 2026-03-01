Troppa nebbia la manovra è sbagliata e l' auto resta bloccata sui binari

Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, nella provincia di Vicenza, un’auto si è bloccata sui binari a causa della nebbia intensa. La manovra dell’automobilista è risultata sbagliata, impedendogli di uscire dalla carreggiata e creando una situazione di emergenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione.

Ha decisamente dell'incredibile quello che è successo nella notte tra il 27 e il 28 febbraio nella vicina provincia di Vicenza. Più precisamente a Cassola, dove un'auto è finita sui binari ferroviari all'altezza di un passaggio a livello. Probabile causa dell'accaduto la fitta nebbia che, a.