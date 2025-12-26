Momenti di panico nella giornata di ieri alla stazione Cesano Boscone (Milano), dove un'auto fuori controllo è finita sui binari. Immediato l'intervento dei carabinieri della stazione locale, che hanno provveduto a ristabilire la calma. Nonostante la gravità dell'episodio, sembra che non si siano registrati feriti. Stando a quanto riportato sino ad ora, il fatto si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 dicembre. Intorno alle 14.08, un' auto ha finito con lo schiantarsi contro la stazione ferroviaria. Sembra che la vettura si trovasse nel parcheggio di via De Nicola, e che la persona che si trovava alla guida stesse effettuando una manovra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Paura a Milano, una manovra sbagliata e l'auto finisce sui binari della stazione

