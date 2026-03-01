Triste solitario y final | perché l’Iran degli ayatollah non ha amici in Medio Oriente

L’Iran degli ayatollah si trova oggi in una posizione di isolamento nella regione mediorientale. Nessun paese della zona ha espresso supporto ufficiale alle sue azioni o politiche, e le alleanze tradizionali sono state messe in discussione. La situazione militare è ancora in evoluzione, ma l’assenza di rapporti diplomatici e di alleanze solide rende il quadro complesso e teso.

