L’ultima partita dell’Ayatollah | così le proteste in Iran possono cambiare il Medio Oriente

L’ultima partita dell’Ayatollah potrebbe segnare un punto di svolta nelle proteste in Iran e, di conseguenza, nel panorama geopolitico del Medio Oriente. Ricordando le parole di Khamenei sulla necessità di equilibrio tra rigidità e apertura, si può comprendere come le tensioni interne e le risposte del regime influenzino non solo il Paese, ma anche gli sviluppi regionali. Un’analisi delle recenti dinamiche offre spunti utili per capire i possibili scenari futuri.

Qualche anno fa fu lo stesso ayatollah Ali Khamenei a spiegare la necessità per il regime dell’Iran di non mostrarsi troppo rigido con il resto del mondo, se voleva sopravvivere. Un principio che potrebbe tornare centrale dopo le ultime proteste, le più significative e popolari dal movimento “Donna, vita, libertà” del 2022 e il cui esito, comunque vada a finire, potrebbe cambiare l’intera regione. Flessibilità tattica Era un’altra stagione politica, il settembre del 2013, quando Teheran e l’allora presidente Hassan Rouhani si apprestavano a negoziare con Usa, Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Germania quello che sarebbe poi divenuto l’accordo sul nucleare iraniano, denunciato unilateralmente cinque anni dopo da Donald Trump. 🔗 Leggi su Tpi.it

Quelle foto dell'Iran che possono cambiare la storiaLe immagini dell’Iran condivise oggi hanno il potenziale di influenzare la percezione globale e, di conseguenza, la storia.

L’Iran è attraversato da proteste che hanno al centro il governo, crisi economica e temi sociali

