Iran perché il crollo degli Ayatollah è un' incognita Gli scenari e l’incubo del modello siriano

Da quotidiano.net 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Iran attraversa un momento di incertezza politica e sociale, con il possibile crollo degli Ayatollah che apre scenari imprevedibili. Analizzare le dinamiche interne e i rischi di un modello simile a quello siriano aiuta a comprendere le implicazioni regionali e internazionali di un possibile cambiamento. In questo contesto, le decisioni delle potenze mondiali, come gli Stati Uniti, assumono un ruolo cruciale nel futuro del paese e dell’intera regione.

Roma, 12 gennaio 2026 – Il presidente americano, Donald Trump, vorrebbe intervenire, ma tentenna. Non gli si può dare torto. Tutti gli osservatori internazionali osservano quanto sta accadendo in Iran, ma in silenzio, ben sapendo che fare cadere il regime degli Ayatollah non basta a portare ordine in un Paese chiave per una regione così complessa come il Medio Oriente. Gli scenari possibili sono molti, anche a causa del sistema di poteri particolarmente complesso e articolato che caratterizza la Repubblica Islamica. La possibilità meno realistica, secondo gli studiosi più autorevoli, è che torni lo Scià. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

