Tripletta di Landmuller Austria batte Olanda

Nelle qualificazioni mondiali di basket, l’Austria ha vinto contro l’Olanda con tre canestri di Landmuller. L’incontro si è svolto nel gruppo F e ha rappresentato un momento importante per entrambe le squadre. La partita si è conclusa con il risultato di una vittoria per l’Austria, grazie alla tripletta di Landmuller.

Nel contesto delle qualificazioni mondiali di basket, l'incontro tra Austria e Olanda ha offerto una svolta cruciale nel gruppo F. La sfida, decisa solo negli ultimi possessi, ha rivelato chi riuscirà a mantenere vive le chance di partecipare al Mondiale e come si stiano delineando le posizioni in classifica a poche manches dal termine della fase di qualificazione. L'Austria ha prevalso sull'Olanda per 87-88, al termine di una sfida punto a punto. L'Olanda ha guidato il punteggio nei primi tre quarti, ma non è riuscita a scrollarsi di dosso gli avversari, che hanno trovato un break decisivo nell'ultimo periodo con un parziale di 20-27.