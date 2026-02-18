L’India batte l’Olanda nonostante la terza sconfitta per Sharma

Da justcalcio.com 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’India ha sconfitto l’Olanda a Ahmedabad, nonostante la terza sconfitta consecutiva di Sharma, che ha commesso un errore importante durante il match. La vittoria per 17 punti permette agli Indiani di mantenere la testa nel Gruppo A della Coppa del Mondo T20 maschile, anche se le prestazioni di Sharma continuano a sollevare dubbi tra i tifosi. L’Olanda, invece, ha mostrato segnali di miglioramento, ma non è riuscita a superare la squadra indiana. La partita si è conclusa con un risultato che tiene aperte le possibilità di qualificazione.

2026-02-18 22:26:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’India ha continuato la sua serie di imbattibilità nel Gruppo A della Coppa del Mondo T20 maschile con una vittoria di 17 punti sull’Olanda ad Ahmedabad. Avendo già ottenuto la qualificazione per i Super 8, l’India ha scelto di battere per prima dopo aver vinto il sorteggio, ma l’inning è iniziato in modo imbarazzante. I nuovi giocatori di bowling olandesi hanno mantenuto le cose strette nel powerplay e hanno rapidamente sferrato un colpo significativo quando Abhishek Sharma è caduto di nuovo senza segnare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

l8217india batte l8217olanda nonostante la terza sconfitta per sharma
© Justcalcio.com - L’India batte l’Olanda nonostante la terza sconfitta per Sharma

Leggi anche: Napoli-Qarabag, Qurbanov: “Soddisfatto della prestazione, nonostante la sconfitta”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ferrari batte le stime: il premio ai dipendenti, l’India e la nuova strategia; Cricket, l'Italia nella storia: batte il Nepal e vince la sua prima partita in un Mondiale. Per i nostri nonni e per i bambini che sognano di giocare un campionato del mondo; Cricket: l’Italia batte il Nepal, è la prima storica vittoria ai Mondiali; Il made in Italy batte i dazi Usa: è record per le vendite all’estero.

L’India batte l’Inghilterra mentre Suryavanshi raggiunge 175 nella finale della Coppa del mondo di cricket U-19Ascolta questo articolo | 2 minuti informazioni Pubblicato il 6 febbraio 20266 febbraio 2026 Clicca qui per condividere sui social media condividi2 Condividere Il quattordicenne prodigio Vaibhav Surya ... oltrelalinea.news