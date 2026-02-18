L’India batte l’Olanda nonostante la terza sconfitta per Sharma
L’India ha sconfitto l’Olanda a Ahmedabad, nonostante la terza sconfitta consecutiva di Sharma, che ha commesso un errore importante durante il match. La vittoria per 17 punti permette agli Indiani di mantenere la testa nel Gruppo A della Coppa del Mondo T20 maschile, anche se le prestazioni di Sharma continuano a sollevare dubbi tra i tifosi. L’Olanda, invece, ha mostrato segnali di miglioramento, ma non è riuscita a superare la squadra indiana. La partita si è conclusa con un risultato che tiene aperte le possibilità di qualificazione.
2026-02-18 22:26:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’India ha continuato la sua serie di imbattibilità nel Gruppo A della Coppa del Mondo T20 maschile con una vittoria di 17 punti sull’Olanda ad Ahmedabad. Avendo già ottenuto la qualificazione per i Super 8, l’India ha scelto di battere per prima dopo aver vinto il sorteggio, ma l’inning è iniziato in modo imbarazzante. I nuovi giocatori di bowling olandesi hanno mantenuto le cose strette nel powerplay e hanno rapidamente sferrato un colpo significativo quando Abhishek Sharma è caduto di nuovo senza segnare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Napoli-Qarabag, Qurbanov: “Soddisfatto della prestazione, nonostante la sconfitta”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ferrari batte le stime: il premio ai dipendenti, l’India e la nuova strategia; Cricket, l'Italia nella storia: batte il Nepal e vince la sua prima partita in un Mondiale. Per i nostri nonni e per i bambini che sognano di giocare un campionato del mondo; Cricket: l’Italia batte il Nepal, è la prima storica vittoria ai Mondiali; Il made in Italy batte i dazi Usa: è record per le vendite all’estero.
L’India batte l’Inghilterra mentre Suryavanshi raggiunge 175 nella finale della Coppa del mondo di cricket U-19Ascolta questo articolo | 2 minuti informazioni Pubblicato il 6 febbraio 20266 febbraio 2026 Clicca qui per condividere sui social media condividi2 Condividere Il quattordicenne prodigio Vaibhav Surya ... oltrelalinea.news
L'India batte il Pakistan per 61 punti nella partita di gruppo della Coppa del Mondo T20. Ancora nessuna stretta di mano. apnews.com/article/pakist… @ROBZIK x.com
L'Identità. . L'Ue batte un colpo: ecco il mega accordo commerciale con l'India facebook