L’India ha sconfitto l’Olanda a Ahmedabad, nonostante la terza sconfitta consecutiva di Sharma, che ha commesso un errore importante durante il match. La vittoria per 17 punti permette agli Indiani di mantenere la testa nel Gruppo A della Coppa del Mondo T20 maschile, anche se le prestazioni di Sharma continuano a sollevare dubbi tra i tifosi. L’Olanda, invece, ha mostrato segnali di miglioramento, ma non è riuscita a superare la squadra indiana. La partita si è conclusa con un risultato che tiene aperte le possibilità di qualificazione.

L'India ha continuato la sua serie di imbattibilità nel Gruppo A della Coppa del Mondo T20 maschile con una vittoria di 17 punti sull'Olanda ad Ahmedabad. Avendo già ottenuto la qualificazione per i Super 8, l'India ha scelto di battere per prima dopo aver vinto il sorteggio, ma l'inning è iniziato in modo imbarazzante. I nuovi giocatori di bowling olandesi hanno mantenuto le cose strette nel powerplay e hanno rapidamente sferrato un colpo significativo quando Abhishek Sharma è caduto di nuovo senza segnare.

