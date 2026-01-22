Pallanuoto femminile l’Italia batte l’Olanda! Squillo del Setterosa in amichevole verso gli Europei

L’Italia di pallanuoto femminile ha ottenuto una vittoria per 20-19 ai rigori contro l’Olanda in un’amichevole al Centro Federale di Ostia. Questo incontro rappresenta un momento di preparazione in vista degli Europei 2026, con il Setterosa che si prepara a sfidare nuovamente le campionesse d’Europa giovedì 22 gennaio. Un test importante per la squadra in vista delle competizioni internazionali.

L’Italia ha sconfitto l’Olanda nella penultima amichevole prima degli Europei 2026 di pallanuoto femminile: il Setterosa si è imposto ai rigori per 20-19 al Centro Federale di Ostia, dove il confronto con le Campionesse d’Europa si replicherà giovedì 22 gennaio (ore 20.00) alla vigilia della partenza verso l’isola di Madeira (Portogallo prevista venerdì 23 gennaio. Le azzurre hanno acciuffato il pareggio sul 15-15 a tre secondi dal termine dei tempi regolamentari grazie a una stoccata di Ranalli, poi si è andati ai tiri dai cinque metri: progressione a oltranza con l’errore di Tabani e le reti di Bianconi, Marletta, Ranalli, Giustini e Tabani, prima dell’errore decisivo di Gorter (palo). 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallanuoto femminile, le convocate dell'Italia per il raduno di Ostia: Setterosa ridotto a 17 elementi in vista degli EuropeiIn preparazione agli Europei di pallanuoto femminile 2026 a Funchal, il Setterosa si riunisce ad Ostia con 17 atlete.

Test match. Italia-Olanda 20-19 ai rigori. Domani il bisVittoria ai rigori nell'ultimo test match per il Setterosa che batte le campionesse europee dell'Olanda nel penultimo incontro prima di partire venerdì 23 gennaio per l'isola di Madeira dove è in prog ... federnuoto.it

