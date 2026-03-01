In NBA, una guardia emergente ha segnato un nuovo record di triple da rookie, contribuendo in modo decisivo alle prestazioni dei Charlotte Hornets questa stagione. La giocata più importante per lui resta quella giusta, che può fare la differenza nelle partite cruciali. La sua capacità di segnare da oltre l’arco è diventata un elemento chiave per la squadra in questa fase del campionato.

Nel panorama NBA una guardia emergente sta guidando una stagione cruciale per i Charlotte Hornets. Kon Knueppel ha inscritto un nuovo record di triple da rookie superando quota 206 e arrivando a 211 dopo le ultime realizzazioni contro Portland. L’ex Blue Devil è diventato anche il giocatore più rapido a raggiungere quota 200 triple nella storia della lega, consolidando una fase di crescita personale e di contributo decisivo per la squadra. Con la realizzazione della 207esima tripla a Indianapolis, Knueppel ha superato il precedente limite e oggi guida la classifica dei rookie in questa statistica con una progressione che lo vede toccare 211 triple complessive dopo le due segnature messe a referto contro Portland. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Triple ? Per me conta solo fare la giocata giusta

